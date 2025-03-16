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В Белгородской области два маленьких мальчика и их мама пострадали при атаке БПЛА

Губернатор Гладков: женщина и двое ее сыновей ранены при атаке дрона в Губкине
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Женщина и двое ее сыновей получили ранения при атаке украинского дрона в городе Губкин Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По уточненной информации, три мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. 7-летний мальчик получил осколочные ранения рук и ног, а 10-летний — баротравму», — заявил он.

По словам губернатора, оба ребенка были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Гладков отметил, что мать мальчиков отвезли в Губкинскую Центральную районную больницу (ЦРБ) со множественными осколочными ранениями. Врачи борются за ее жизнь и оценивают ее состояние как тяжелое.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 16 марта сбили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над территорией Курской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в течение суток регион атаковали более 80 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее три жителя Белгородской области пострадали при атаке украинского БПЛА.

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