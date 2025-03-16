Более 30 беспилотников сбили за ночь в России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, девять в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над территорией Курской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в течение суток регион атаковали более 80 беспилотных летательных аппаратов.

Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. В результате них повреждения получили восемь частных домовладений, пять транспортных средств, склад, коммерческий объект и оборудование на одном из местных предприятий. Никто из мирных граждан не пострадал, подчеркнул он. Кроме того, по Белгородской области выпустили 72 снаряда.

Ранее дрон ВСУ ударил по дому в Белгородской области.