Еще в двух регионах России объявили опасность атаки беспилотников

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области!» — говорится в сообщении, опубликованном в 19:57 по московскому времени.

Жителей региона призвали быть бдительными.

Кроме того, МЧС России сообщило об опасности атаки дронов в Тамбовской области.

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)», — говорится в рассылке в приложении ведомства.

Незадолго до этого стало известно, что на территории Воронежской и Липецкой областей объявили об опасности атаки БПЛА.

16 марта в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, девять — в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.