Жителей двух регионов России предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Воронежской области второй раз за день объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:20 по московскому времени.

Кроме того, воздушную опасность объявили в Липецкой области.

«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — предупредил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

16 марта в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, девять — в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.