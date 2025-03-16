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В ВСУ раскрыли подробности о подозреваемым в ликвидации националиста Ганула

ВСУ: подозреваемый в ликвидации Ганула больше полугода не появлялся на службе
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемый в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года Демьяна Ганула больше полугода не появлялся на военной службе. Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В бригаде уточнили, что подозреваемого зовут Сергей Шалаев. Его перевели в бригаду в июле 2024 года, после чего допустили к временному исполнению обязанностей офицера резерва запасной роты. При этом мужчина практически все время находился на лечении, отметили военные.

«В район выполнения боевых задач не привлекался. Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается самовольно оставившим часть с 22 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в ликвидации Ганула задержали в Одессе 14 марта. У мужчины изъяли оружие и гранату. В СБУ сообщили, что выясняют мотивы Шалаева, рассматривая в том числе версии о «русском следе». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к расследованию подключены десятки следователей, оперативников и криминалистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подозреваемому в ликвидации националиста Ганула предъявили обвинение.

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