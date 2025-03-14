«Русский след» или месть «бусифицированных»? Кто убил в Одессе националиста Ганула

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула. По данным СБУ, им оказался 46-летний местный житель Сергей Шалаев, который примерно месяц назад дезертировал из ВСУ. При задержании у мужчины изъяли оружие и гранату. В ведомстве сообщили, что выясняют мотивы Шалаева, рассматривая в том числе версии о заказном убийстве и «русском следе». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к расследованию подключены десятки следователей, оперативников и криминалистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ, информацию о задержании также подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По данным СБУ, стрелявшим в Ганула оказался 46-летний местный житель, ранее дезертировавший из ВСУ. На видео, которое опубликовали украинские СМИ, мужчина при задержании говорит, что его зовут Сергей Шалаев. Известно, что из армии он дезертировал 23 февраля. По словам задержанного, в ВСУ он имел звание старшего лейтенанта.

При задержании у Шалаева изъяли оружие и гранату, добавили в полиции. В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве, сообщили в СБУ. Украинские правоохранители уточнили, что выясняют мотивы подозреваемого, рассматривая в том числе версии о заказном убийстве и «русском следе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ и исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить факты произошедшего. По его словам, к расследованию убийства Демьяна Ганула подключены десятки следователей, оперативников и криминалистов.

Кто мог заказать Ганула?

Одним из основных мотивов убийства Ганула СМИ называют возможную месть за насильственную мобилизацию, в которой участвовал одесский активист. Последний громкий случай произошел летом 2024 года, когда Демьян Ганул избил одесского фитнес-тренера из-за того, что тот раскритиковал действия ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). После этого мужчина оказался, предположительно, в рядах ВСУ. Сам активист при этом сообщил, что тренер «успешно прошел» военно-врачебную медкомиссию и отправился на фронт в третью отдельную штурмовую бригаду, где «с ним проведут работу».

В то же время «Страна.ua» уточнила, что в смерти Ганула могли быть заинтересованы и другие люди. По данным издания, активист при жизни был скандальной личностью и часто конфликтовал.

Демьян Ганул, например, устраивал акции против одесских бизнесменов, политиков и городских властей. Активист, как подчеркнула «Страна.ua», поддерживал владельца компании-застройщика Degas Group Юрия Дегаса, который конфликтовал с одесской мэрией.

Кроме этого, издание отмечает, что Ганул фактически занимался в Одессе рэкетом — искал заведения, к которым можно было придраться, например, уличить персонал в использовании русского языка, чтобы потом «обилечивать» владельцев.

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Также, по данным «Страны.ua», одесский активист не раз попадал в скандалы с военными ВСУ, которые обвиняли Ганула в том, что он присваивает себе помощь в виде денег, автомобилей и т.д. За этого его даже избили весной 2023 года. Тогда бойцы «Иностранного легиона» назвали активиста аферистом, ворующим средства, собранные на нужды фронта.

Убили из-за позиции?

В то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ведомстве не исключают сценария, что Демьяна Ганула убили по заказу российских спецслужб из-за его антироссийской позиции.

Украинский «24 канал» утверждает, что россияне в 2024 году якобы уже угрожали активисту и призывали напасть на него за вознаграждение. В связи с этим Ганул обращался в СБУ и просил государство предоставить ему охрану.