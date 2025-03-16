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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов и цеха производства БПЛА ВСУ

МО РФ: поражена инфраструктура аэродромов и цеха производства БПЛА в 151 районе
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения в 151 районе. Об этом заявило министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе», — говорится в сводке ведомства.

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