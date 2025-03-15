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Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Марочко заявил, что ВС России выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные выбили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) из населенного пункта Загрызово в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 км вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для продвижения и освобождения населенных пунктов», — сказал он.

По словам эксперта, благодаря этому продвижению наши бойцы Вооруженных сил РФ выбили украинских военнослужащих из Загрызова.

2 марта Марочко рассказал, что командование украинской армии направило подкрепление под Купянск Харьковской области для замедления наступления российской армии на этом участке фронта. Он отметил, что бойцы ВС РФ на данный момент заняты перемалыванием сил и средств противника, ослаблением его позиций, а также ведением регулярного артиллерийского огня.

26 февраля Марочко заявил, что ВСУ снизили активность и прекратили попытки контратак в Харьковской области. По его словам, на линии боевого соприкосновения ведутся позиционные бои с минимальным использованием беспилотников и артиллерии.

Ранее российские военные построили «подземный город» в Харьковской области.

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