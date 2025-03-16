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В Минобороны доложили о ситуации в Курской области 16 марта

Минобороны: группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают разгром формирований противника на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий 16 марта были нанесены поражения украинским военным сразу в нескольких населенных пунктах региона, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы ВС РФ разгромили формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Также ударами авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в Гоголевке, Горнале, Гуево, Запселье, Локне, Олешне, Басовке, Беловоды, Веселовке и других населенных пунктах Курской области.

Вечером 15 марта стало известно, что подразделения ВСУ численностью более 100 человек попали в окружение российских военных западнее Суджи в Курской области.

14 марта ВС России освободили Гончаровку, расположенную неподалеку от Суджи. По данным Минобороны, это село стало 28-м населенным пунктом в Курской области за последнюю неделю, из которого удалось изгнать противника.

А 13 марта российские военные заняли саму Суджу. Это был единственный город, который украинская армия смогла захватить во время наступления на Курскую область в августе 2024 года.

Ранее в Верховной раде Украины высказались о провале ВСУ в Курской области.

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