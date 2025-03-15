Украинские войска за сутки выпустили более 80 БПЛА по Белгородской области

Украинские военнослужащие в течение суток выпустили более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за данный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 40 населенных пунктов. Они нанесли удары с помощью 72 снарядов и 88 дронов, из которых 54 штуки были уничтожены.

В результате повреждения получили восемь частных домовладений, пять транспортных средств, склад, коммерческий объект и оборудование на одном из местных предприятий. Глава российского субъекта подчеркнул, что никто из мирных граждан не пострадал.

«Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») сбит беспилотник самолетного типа. В Белгородском районе по поселкам Октябрьский, Разумное, селам Вергилевка, Веселая Лопань, Репное, Ясные Зори и хутору Валковский выпущен один боеприпас <...> и нанесены удары семью беспилотниками», — уточнил Гладков.

Он добавил, что в Борисовском районе атакам подверглись три населенных пункта. ВСУ выпустили по ним два дрона и 17 снарядов.

Кроме того, в Валуйском и Грайворонском округах зафиксировали обстрелы с применением 12 боеприпасов и 45 летательных аппаратов. По селу Тишанка и хутору Старый в Волоконовском районе, в свою очередь, были нанесены удары с помощью 13 снарядов и одного БПЛА.

«В Краснояружском районе <...> в ходе двух обстрелов выпущено восемь снарядов и совершены атаки 10 беспилотников», — отметил губернатор.

Также формирования ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Шебекинском муниципальном округе. Украинские войска выпустили по ним 22 дрона и 21 боеприпас.

Ранее три жителя Белгородской области пострадали при атаке украинского БПЛА.