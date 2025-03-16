Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский генштаб признал потерю Суджи

Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области
close
РИА Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю Суджи в Курской области, город находится под контролем российских войск. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на карту боевых действий, опубликованную генштабом украинской армии.

Издание отмечает, что об отступлении украинских войск из Суджи накануне сообщал украинский военно-аналитический портал Deep State.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта. Спустя два дня ведомство сообщило, что инженерные войска вошли в Суджу для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий. Речь идет об очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов и работах по разминированию жилых домов.

15 марта РИА Новости сообщало, что украинское подразделение численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области из-за наступления ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами