Украинский генштаб признал потерю Суджи

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю Суджи в Курской области, город находится под контролем российских войск. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на карту боевых действий, опубликованную генштабом украинской армии.

Издание отмечает, что об отступлении украинских войск из Суджи накануне сообщал украинский военно-аналитический портал Deep State.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта. Спустя два дня ведомство сообщило, что инженерные войска вошли в Суджу для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий. Речь идет об очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов и работах по разминированию жилых домов.

15 марта РИА Новости сообщало, что украинское подразделение численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области из-за наступления ВС РФ.