Российские военные начали разминирование территорий в Курской области

Инженерные войска Вооруженных сил (ВС) РФ начали работы по разминированию территорий в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, войска вошли на освобожденную от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорию с целью восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий.

«Особенностью выполнения задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Для реализации работ на территории Курской области были привлечены воинские части и подразделения армии России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение российского лидера Владимира Путина украинской армии сложить оружие в Курской области пока действует, однако время истекает.

Ранее в Госдуме назвали «переломным моментом» СВО события в Курской области.