Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные начали разминирование территорий в Курской области

Минобороны: инженерные войска РФ начали работы по разминированию Курской области
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Инженерные войска Вооруженных сил (ВС) РФ начали работы по разминированию территорий в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, войска вошли на освобожденную от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорию с целью восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий.

«Особенностью выполнения задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Для реализации работ на территории Курской области были привлечены воинские части и подразделения армии России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение российского лидера Владимира Путина украинской армии сложить оружие в Курской области пока действует, однако время истекает.

Ранее в Госдуме назвали «переломным моментом» СВО события в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами