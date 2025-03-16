Расчеты беспилотников 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» на Красноармейском направлении уничтожили скопления живой силы и огневые точки подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

На Южно-Донецком направлении операторы БПЛА группировки «Восток» поразили командный пункт противника, ликвидировали пикап с боевиками и предотвратили их попытку ротации.

15 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра». Отмечается, что ВСУ пытаются удержать линию обороны на красноармейском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что в настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска. По его словам, ВСУ перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

Ранее ВС РФ уничтожили бронесарай ВСУ в Курской области.