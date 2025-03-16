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ВС России начали штурм Гоголевки в Курской области

«РВ»: российские войска начали штурм Гоголевки в Курской области
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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России перешли в новое наступление на курском направлении, атакуя поселок Гоголевка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным источника, после зачистки района Рубанщины на западных окраинах Суджи российские военные приступили к штурму Гоголевки, где закрепились остатки украинских частей.

«ВСУ оказывают упорное сопротивление, но десантники методично продвигаются по улицам населенного пункта», — отмечается в публикации.

Ключевой точкой противостояния стала дорога Суджа—Юнаковка, которую украинские военные ранее пытались использовать для отступления в сторону Сумской области Украины. По информации канала, российские силы блокировали этот маршрут, ограничив возможности маневра противника.

Вечером 15 марта стало известно, что подразделение Вооруженных сил Украины численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области.

Российские военные в пятницу, 14 марта, освободили Гончаровку, расположенную неподалеку от Суджи. Это село стало 28-м населенным пунктом в Курской области, освобожденным от украинских вооруженных сил за последнюю неделю, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что «Пятерочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации.

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