В Европе допустили, что на Украине может произойти госпереворот

Профессор Дизен: давление на Зеленского может перерасти в госпереворот

Последние заявления Владимира Зеленского становятся «все более абсурдными» на фоне усиливающегося давления на украинского лидера. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети X

Поводом стала реплика Зеленского о том, что продвижение ВСУ в Курскую область, по его словам, «выполнило свою задачу». Дизен отметил, что подобные заявления демонстрируют оторванность от реальности.

«Пока война приближается к критической точке, риторика становится все нелепее. Давление на Зеленского нарастает, и это может привести даже к госперевороту», — заявил профессор.

15 марта Владимир Зеленский утвердил состав делегации для подготовки мирных переговоров. Он также выступил против бессрочного перемирия и настаивает на том, что боевые действия должны прекратиться только на определенный срок. Тем временем в Лондоне, активно поддерживающем Киев, назвали реакцию Путина на предложение о прекращении огня «недостаточно хорошей» и пригрозили, что Европа усилит санкции в случае отказа Москвы от перемирия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объявил, кто из его команды будет «иметь дело» с Зеленским.