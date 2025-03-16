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СМИ сообщили, что удары США по Йемену не были «единичными»

Axios: удары США по хуситам в Йемене продлятся несколько дней или недель
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Reuters

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника написал в соцсети, что американские удары по Йемену не были «единичными».

«Удары в субботу (15 марта. — «Газета.Ru») были...началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — сообщил Равид.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену. По данным арабских СМИ, целью ударов были военные объекты хуситов.

Ранее США признали хуситов террористами.

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