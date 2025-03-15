США и Британия ударили по военным объектам хуситов в йеменской Сааде

США и Британия ударили по городу Саадe в Йемене, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента.

Как отмечается, Саада — административный центр одноименной провинции. Сейчас она находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».

По словам корреспондента канала, взрывы произошли на севере города.

Как уточняет телеканал Al Hadath, целью ударов были военные объекты хуситов.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Ранее США признали хуситов террористами.