В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») наготове», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:19 мск.

В ночь на 15 марта системы ПВО сбили над Воронежской областью более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Telegram-канал SHOT также сообщал о массовой атаке БПЛА Вооруженных сил Украины на Волгоград и область. Как сообщили местные жители, всего было слышно от пяти до восьми взрывов. Также были видны яркие вспышки в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.