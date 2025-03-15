В Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 15 беспилотников в двух районах Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений на земле нет, заявил чиновник.

Он добавил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

В ночь на 15 марта системы ПВО сбили над Воронежской областью не менее пяти украинских БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.