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В подполье заявили о связанных с США кораблями в порту Одессы

Координатор подполья Лебедев: в порту Одессы на рейд встали пять сухогрузов
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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Пять сухогрузов встали на рейд в порту Одессы, расположившись в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, над водой появилась легкая дымка, а уровень радиации в районе порта составляет 0.17 МкЗв/час. Подпольщик уточнил, что на восьмом причале Карантинной гавани находится сухогруз средних размеров, а на двенадцатом причале Новой гавани — небольшой сухогруз.

Кроме того, Лебедев сообщил о возросшей активности грузовых поездов, что может свидетельствовать о предстоящей отправке грузов.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

11 марта Одессу накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил России по местной нефтебазе.

Ранее украинский энергохолдинг заявил о ночных авиаударах по его объектам.

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