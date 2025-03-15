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На Украине простились с новозеландским наемником «Толкиеном» танцем маори

На Украине простились с новозеландским наемником Абелене танцем хака
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Depositphotos

На Украине простились с новозеландцем, воевавшем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), традиционным танцем воинов-маори — хакой. Кадры прощания опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

Уточняется, что речь идет о Доминике Абелене, который имел позывной «Толкиен». По данным Telegram-канала, он служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В сентябре прошлого года новозеландский портал Spinoff сообщал, что наемники из Новой Зеландии в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют на территории Курской области. По его данным, в приграничном регионе РФ находился новозеландец Ордан О'Брайен. Автор материала сообщает, что в 2023 году в ВСУ вступили 15-25 новозеландцев. В настоящий момент неизвестно точное количество граждан Новой Зеландии, принимающих участие в боях на стороне Украины. До этого Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действиях против России в составе ВСУ

Ранее журналисты раскрыли подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев.

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