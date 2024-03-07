СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников, участвующих в боях в составе ВСУ

Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

В пресс-службе СК рассказали, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, на котором обсуждались расследование и результаты рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях Украины.

«Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. В качестве обвиняемых заочно привлечены по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что Бастрыкину доложили по делам в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые подозреваются в участии в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Грузинского национального легиона».

Заслушав доклады, глава ведомства дал ряд поручений, добавили в СК.

Ранее иностранный наемник назвал командование главной проблемой ВСУ.