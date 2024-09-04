Журналисты раскрыли подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев

Задержанные ФСБ России наемники из Колумбии, которые сражались в составе ВСУ, попались, потому что хотели сэкономить на авиабилетах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на испанскую газету Mundo.

По данным издания, 47-летний Александр Анте и 36-летний Хосе Арон Медина прилетели из Польши в Мадрид, а после отправились на родину рейсом с пересадкой в Венесуэле. Попав в аэропорт Каракаса, они перестали выходить на связь с родственниками.

«Они (наемники - ред.) просто хотели сэкономить несколько евро на обратном рейсе в Колумбию с пересадкой в Венесуэле», — предположили журналисты.

Издание связалось с женой Медины, которая рассказала, что ей звонили из консульства Колумбии в Москве и проинформировали о том, что ее мужу назначен адвокат. Другой информации у женщины нет.

30 августа в ФСБ России сообщили о задержании двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Во время обыска у них нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также украинскую военную форму. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Газета El Tiempo выяснила, что иностранцев России выдали власти Венесуэлы. Сестра одного из колумбийцев рассказала, что на мужчин обратили внимание венесуэльские полицейские из-за того, что те носили военную форму армии Украины.

Ранее в СНГ выявили более 300 наемников из стран Содружества на Украине.