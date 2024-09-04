Наемники из Новой Зеландии в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют на территории Курской области. Об этом сообщает новозеландский портал Spinoff.

По его данным, в приграничном регионе РФ сейчас находится новозеландец Ордан О'Брайен.

«О'Брайен — новозеландский солдат в украинской армии. Сейчас он на грани опасности: Курск находится на территории России», — отмечается в статье.

Автор материала пишет, что в прошлом году в ВСУ вступили 15-25 новозеландцев. В настоящий момент неизвестно точное количество граждан Новой Зеландии, принимающих участие в боях на стороне Украины.

В марте Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе ВСУ. По данным СК, в качестве обвиняемых заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

В середине июня военнопленный из рядов украинской армии Юрий Водян рассказал, что в ВСУ штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Украинский солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

Ранее журналисты раскрыли подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев.