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В Краснодарском крае пиротехники уничтожили фугасную авиабомбу

МЧС: в Краснодарском крае уничтожили фугасную авиабомбу весом в полтонны

В Краснодарском крае пиротехники уничтожили фугасную авиабомбу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, 500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли около Тимашевска во время земляных работ. Позже пиротехники Донского спасцентра МЧС транспортировали взрывоопасную находку в безопасное место и уничтожили накладным наружным зарядом.

До этого в Ростовской области пиротехники подорвали бомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли в Волгоградской области. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС вывез авиабомбу на полигон и подорвал.

В ноябре сообщалось, что в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации.

Ранее в Москве бобры помогли обнаружить снаряд времен Великой Отечественной войны.

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