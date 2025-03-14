Инженерные войска начали разминирование освобожденных от ВСУ районов Курской области

Инженерные войска российской армии начали разминирование освобожденных территорий в Курской области. Об этом в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Нашим военным необходимо время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, а также на разминирование территории. До окончания этих работ, пока мы не убедимся, что нашим людям ничего не угрожает, мы не можем себе позволить рисковать жизнями граждан», — заявил Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что наиболее активные мероприятия по разминированию будут проводиться в Суджанском районе как наиболее пострадавшем от боевых действий. Также Хинштейн предупредил, что нарушители ограничений на посещение приграничных территорий будут лишены мер социальной поддержки, в том числе выплат за ранение. Этих выплат будут лишены также семьи пострадавших.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Трамп обратился к Путину по ситуации с окружением ВСУ в Курской области.