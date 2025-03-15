После освобождения Рубанщины в Курской области украинские подразделения оказались заблокированы в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, населенный пункт находится на западе Суджи у дороги Суджа — Юнаковка, по которой ранее происходило снабжение украинских группировок. Помимо этого, в Рубанщине находились разбитые части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться. Он находится в Курской области заблокированным», — заявил источник.

До этого в сводке Минобороны РФ сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области.

Кроме того, в ведомстве отметили, что инженерные войска армии России начали работы по разминированию территорий в приграничных районах Курской области.

По данным Минобороны, бойцы вошли на освобожденную от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорию с целью восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий.

Ранее в Госдуме назвали «переломным моментом» СВО события в Курской области.