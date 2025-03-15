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В Госдуме заявили о триумфе российских войск в Курской области

Депутат Белик: вторгшаяся в РФ группировка ВСУ триумфально разгромлена
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Государственной думы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что вторгшаяся на территорию России группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «триумфально разгромлена».

«Всему миру понятно, что вторгшаяся на территорию России группировка триумфально разгромлена. И ни в какие нелепые формулировки этот позор киевскому режиму облечь не удастся», — сказал он.

Депутат считает, что США при получении сообщений об истинной ситуации на фронтах не ориентируются на то, что может предоставить им Украина, «а доверяют собственным источникам.

«Слова президента США являются подтверждением успехов России в освобождении Курской области и полного поражения врага», — добавил Белик.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в США назвали Трампа «легкой добычей» Путина.

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