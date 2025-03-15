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Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода

Житель Суджи рассказал, что во время оккупации пришлось похоронить 34 человека
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РИА Новости

Житель города Суджа Курской области Шавкат Хамедов рассказал, что во время оккупации ВСУ местные умирали от голода, холода и болезней, а другим приходилось их хоронить около домов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, выжившим пришлось похоронить 34 человека.

Он добавил, что горожане подбирали погибших, лежавших на улице, а затем искали место, где их можно похоронить. На могилах ставили крест и писали, кто здесь покоится и когда умер.

«Где возле дома, где возле огородов, места нормальные выбирали и хоронили», — добавил мужчина.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие. ТАСС писал, что подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении из Суджи выпустили по городу ракеты.

Ранее Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.

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