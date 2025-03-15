Названо число военных ВСУ, осужденных за атаку на Курскую область

ТАСС: не менее 40 военных ВСУ уже осуждены за вторжение в Курскую область

По меньшей мере 40 задержанных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуждены за вторжение в Курскую область и преступления против мирного населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Следственного комитета России.

Отмечается, что все они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области. Российский военный суд начал выносить им приговоры с января 2025 года и приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 17 лет.

По данным СК, осужденные украинские военные были задержаны военнослужащими ВС РФ в зоне боевых действий. Ведомство утверждает, что военные ВСУ устраивали зверства против мирных жителей в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, а также в самой Судже, занимали частные дома, препятствовали эвакуации обычных людей, неоднократно открывали огонь на поражение по российским бойцам и местным жителям.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.