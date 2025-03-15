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Боец спецназа «Ахмат» раскрыл действия ВСУ для сдерживания ВС России в Судже

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Гром: ВСУ активизировали атаки дронами по Судже
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки дронами по Судже и используют все их многообразие, чтобы замедлить продвижение российской армии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Гром».

«Обстановка напряженная. Тяжелое небо, очень много «птичек» (БПЛА — прим. ред.)», — заявил он.

По словам бойца, украинская сторона направляет на территорию Суджи различные дроны, начиная от разведывательных, дронов со сбросами, FPV и заканчивая гексакоптерами «Баба-Яга». Он подчеркнул, что оборонительные действия противника нацелены на то, чтобы замедлить продвижение ВС РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение российского лидера Владимира Путина украинской армии сложить оружие в Курской области пока действует, однако время истекает.

14 марта глава государства заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае – если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

Ранее эксперт рассказал, сколько военной техники ВСУ могли оставить в Курской области.

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