Железнодорожная энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской области Украины в результате удара российских войск. Об этом сообщила компания «Укржелдорога» в Telegram-канале.

По ее словам, на обесточенные участки пришлось выводить резервные тепловозы. Также повреждены энергетические объекты в подконтрольной Украине части Запорожской области.

В ночь на 15 марта воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской области.

12 марта в сети появилось видео с моментом удара «Искандера» по отелю в Кривом Роге Днепропетровской области, в котором находились иностранные наемники ВСУ. В украинских Telegram-каналах и пабликах писали, что российские военные ударили по гостинице «Дружба», где противник размещал иностранных специалистов.

Позднее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов подтвердил эту информацию. По его словам, в здании отеля размещались французские наемники и офицеры ВСУ, которых «готовили к переброске в Курскую область».

Ранее в Минобороны России рассказали об успехах группировок войск «Центр» и «Днепр».