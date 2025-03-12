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В Минобороны России рассказали об успехах группировок войск «Центр» и «Днепр»

Минобороны: бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке министерства обороны РФ.

По его информации, силы «Центра» поразили формирования трех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты противника в районах населенных пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР). Потери украинской армии составили свыше 445 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и французский бронетранспортер VAB, бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина «Казак», четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.

В Минобороны также заявили, что подразделения группировки российских войск «Днепр» за сутки нанесли поражение личному составу и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области. Враг потерял до 40 бойцов ВСУ, бронетранспортер М113, шесть машин, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

10 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы России зашли на территорию Днепропетровской области Украины в ходе боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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