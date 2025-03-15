В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в ночь на 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нашли и уничтожили более 35 дронов в пяти районах области.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил Гусев.

Губернатор напомнил, что приближаться к упавшим деталям БПЛА не нужно и следует обращаться в экстренные службы города при обнаружении дронов.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

В ночь на 15 марта системы ПВО сбили над Воронежской областью более 15 украинских БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.