Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы ударил по военным и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По информации ведомства, удар был нанесен авиационными ракетами в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки российских войск «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей противника. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

13 марта президент России Владимир Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он подчеркнул, что у окруженных в российском регионе бойцов украинской армии есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее в МИД России заявили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».