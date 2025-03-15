В Северной Осетии объявили режим опасности атаки беспилотников

На территории Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:21 по московскому времени.

Меняйло призвал сохранять спокойствие.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили свыше 15 беспилотников в двух районах Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.