В Воронежской области сбили не менее пяти беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении в Воронежской области не менее пяти дронов

Над территорией Воронежской области сбили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Еще в одном районе Воронежской области дежурными силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:34 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется, добавил он.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что в одном из районов Воронежской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.