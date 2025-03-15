Депутат Журавлев: жизнь военных ВСУ сейчас находится в их собственных руках

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за собственную жизнь. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что украинские власти предпринимают попытки каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от своей авантюры в Курской области, обратившись к западным покровителям.

«Но жизни солдат ВСУ сейчас в их собственных руках», — сказал парламентарий.

По его словам, бойцы украинской армии могут сдаться в плен и «целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы». Журавлев также обратил внимание, что в РФ действует мораторий на смертную казнь.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».