В Харьковской области пять украинских пограничников добровольно сдались в плен

В Харьковской области группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки российских войск «Запад». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силовых структур РФ.

По его словам, речь идет о группе, которая принадлежит третьему погранотряду Госпогранслужбы Украины, дислоцированной в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области. Пограничников взяли в плен на Купянском направлении.

14 марта сообщалось, что пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложили направить в город Суджу Курской области для участия в восстановительных работах. Соответствующую инициативу выдвинула организация «Ветераны России», предложив задействовать попавших в плен солдат в расчистке завалов, ремонте поврежденных зданий, восстановлении дорог и уборке территорий.

7 марта стало известно, что украинский военнослужащий Виктор Зеленко, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, был захвачен в плен.

Ранее Украину обвинили в нежелании обменивать всех пленных.