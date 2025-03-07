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Бойцы ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ, издевавшегося над жителями Курской области

МО: издевавшийся над жителями Курской области боец ВСУ Зеленко попал в плен
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский военнослужащий Виктор Зеленко, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, захвачен в плен. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, Зеленко входил в состав механизированной бригады ВСУ, участвовавшей в действиях против жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района.

В ходе допроса Зеленко заявил, что выполнял приказы командования, которое, по его словам, санкционировало расправы над гражданскими. Однако, как подчеркивают в Минобороны, он пытается представить себя «жертвой обстоятельств», хотя осознает ответственность перед российским правосудием.

При освобождении села Николаево-Дарьино российскими военными Зеленко получил ранение. По данным МО РФ, он запрашивал эвакуацию через радиостанцию, но получил отказ. Более того, украинские подразделения попытались ликвидировать его, атаковав с тяжелого квадрокоптера «Баба-яга».

5 марта сообщалось, что в Судже Курской области, которую оккупировали украинские войска, остаются около 1-2 тысяч мирных жителей — граждан России.

До этого пленный ВСУ Сергей Кузнецов рассказал, что украинские военнослужащие на территории Сумской области использовали дорожных рабочих в качестве живого щита.

Ранее житель Курской области получил ранения, задев растяжку.

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