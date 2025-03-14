Опубликовано видео с оставленным в подвале в Судже раненным бойцом ВСУ

В интернете появились кадры с раненным бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого нашли в одном из подвалов Суджи. Видео опубликовал Telegram-канал «Крылатые».

На кадрах виден лежащий на носилках украинский солдат с окровавленным лицом. Отмечается, что он был оставлен сослуживцами без воды и еды.

14 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились всех путей отступления из Курской области после освобождения населенного пункта Гончаровка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что украинские военные, которые все еще остаются на позициях у границы в Курской области, продолжают оказывать сопротивление Вооруженным силам РФ. По его информации, до рядовых солдат ВСУ никто не довел сведения о разгроме группировки в российском регионе.

Ранее в Кремле заявили, что освобождение Курской области от ВСУ почти завершено.