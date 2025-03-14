Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились всех путей отступления из Курской области после освобождения населенного пункта Гончаровка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — сказали силовики.

Об освобождении Гончаровки Минобороны РФ сообщало несколькими часами ранее. Кроме того, по информации ведомства, российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов было эвакуировано более 200 граждан. Он уточнил, что 68 человек вывезли из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей — из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень.

В этот же день Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что украинские военные, которые все еще остаются на позициях у границы в Курской области, продолжают оказывать сопротивление Вооруженным силам РФ. По его информации, до рядовых солдат ВСУ никто не довел сведения о разгроме группировки в российском регионе.

Ранее в Кремле заявили, что освобождение Курской области от ВСУ почти завершено.