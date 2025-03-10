Россия выразила беспокойство из-за ситуации в Афганистане

Россия выражает беспокойство из-за ситуации в Афганистане, где присутствует и активно действует ячейка запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, передает ТАСС.

«Предметом особой обеспокоенности у нас продолжает оставаться обстановка в области безопасности с учетом сохраняющей свое присутствие в стране террористической группировки «ИГИЛ-Хорасан». Несмотря на предпринимаемые де-факто властями усилия, проблема окончательного искоренения терроризма остается нерешенной», — заявил Небензя.

Он добавил, что террористы ИГ продолжают совершать преступления против этнических и религиозных меньшинств Афганистана, при этом получая финансовую и материальную поддержку из-за рубежа.

До этого в США арестовали организатора взрыва в Кабуле Мохаммада Шарифуллу, который также признался в причастности к теракту в «Крокусе».

Ранее Талибан (организация запрещена в России) обратился к России с благодарностью.