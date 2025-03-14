В Курской области после отхода ВСУ эвакуировали более 200 человек

Более 200 граждан эвакуировали из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С 12 марта 209 наших жителей эвакуированы из освобожденных населенных пунктов», — написал Хинштейн, отметив, что среди них — девять детей.

Он уточнил, что 68 человек вывезли из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей — из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень.

Врио губернатора также рассказал, что 128 эвакуированных граждан разместили в ПВР на территории региона, остальных забрали родственники.

Работа по спасению жителей населенных пунктов региона, в которых остаются украинские войска, продолжается, добавил Хинштейн.

13 марта сотрудники МЧС совместно с российскими военными эвакуировали из Суджанского района более 90 человек. Людей на автобусах доставили в пункты временного размещения.

В числе вывезенных оказалась заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко, которая числилась пропавшей.

Ранее в Кремле заявили, что освобождение Курской области от ВСУ почти завершено.