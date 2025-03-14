Силовики заявили об уничтожении разведгруппы ВСУ на левом берегу Днепра

Российские войска нанесли удар по разведывательной группе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Группа из троих украинских диверсантов была уничтожена на левом берегу Днепра во время попытки высадки. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев», — сказали силовики.

28 февраля в Курской области в окрестностях населенного пункта Никольский были уничтожены четыре диверсанта ВСУ, двоих человек взяли в плен. Состоявшая из шести человек разведгруппа относилась к 47-й отдельной мехбригаде ВСУ.

27 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области Вооруженные силы России ударили по тренировочному лагерю одной из запрещенных в стране нацистских организаций. По его словам, центр находился в Обухове.

Ранее военкоры заявили, что ВСУ готовят высадку десанта в Крыму.