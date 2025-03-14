Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили об уничтожении разведгруппы ВСУ на левом берегу Днепра

РИА Новости: ВС России поразили разведгруппу ВСУ на левом берегу Днепра
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по разведывательной группе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Группа из троих украинских диверсантов была уничтожена на левом берегу Днепра во время попытки высадки. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев», — сказали силовики.

28 февраля в Курской области в окрестностях населенного пункта Никольский были уничтожены четыре диверсанта ВСУ, двоих человек взяли в плен. Состоявшая из шести человек разведгруппа относилась к 47-й отдельной мехбригаде ВСУ.

27 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области Вооруженные силы России ударили по тренировочному лагерю одной из запрещенных в стране нацистских организаций. По его словам, центр находился в Обухове.

Ранее военкоры заявили, что ВСУ готовят высадку десанта в Крыму.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами