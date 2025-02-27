В Киевской области российские военные ударили по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, центр находился в Обухове.

Этим же утром Лебедев сообщил, что российские войска, предположительно, поразили штаб ВСУ в Сумской области. Также в Сумской области поразили группу ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область, чтобы вытащить своих военных «из котла».

24 февраля Лебедев сообщал, что в Черкассах под удары ВС РФ попали иностранные наемники Вооруженных сил Украины, в числе которых были граждане Франции и стран Прибалтики. Как сказали информаторы Лебедева, в 0:25 мск в районе Черкасс был нанесен удар с вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта.

Источники предположили, что целью удара был приборостроительный завод. По неподтвержденным пока данным, также снаряды поразили административное здание, которое связано с черкасской территориальной обороной, заключил подпольщик.

Ранее военный эксперт сообщил о массовой подготовке украинских диверсантов в Чехии.