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Военкоры заявили, что ВСУ готовят высадку десанта в Крыму

«Архангел Спецназа»: Киев готовится высадить украинский десант в Крыму
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Thomas Peter/Reuters

Украинские войска планируют высадить в Крыму десант, об этом говорит ряд признаков, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа», который ведут российские военкоры.

Так, в настоящее время в ВСУ массово поставляют катера, а диверсанты из числа украинской разведки тренируются у побережья.

«По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Черном море. Причем комплексным, включающим не только налеты беспилотников и удары безэкипажных катеров, но и высадки десанта», — утверждают военкоры.

Вероятной целью атаки они называют западный берег Крыма, в частности — Тарханкут. Другие возможные объекты для нападения со стороны ВСУ — это Саки и Евпатория. Наконец, третий вариант — север Крыма в Черноморском.

Подобная атака должна посеять хаос и показать западным союзникам Киева, что ВСУ все еще сохраняют боевой потенциал, считают военкоры.

3 марта сообщалось, что Крым от беспилотников вооруженных сил Украины стала защищать новая система радиоэлектронной борьбы под названием «СуперРЭБ». Ее разработала группа инженеров компании «Русский купол».

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ перешли к тактике «выжженной земли».

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