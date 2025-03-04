Военкоры заявили, что ВСУ готовят высадку десанта в Крыму

Украинские войска планируют высадить в Крыму десант, об этом говорит ряд признаков, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа», который ведут российские военкоры.

Так, в настоящее время в ВСУ массово поставляют катера, а диверсанты из числа украинской разведки тренируются у побережья.

«По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Черном море. Причем комплексным, включающим не только налеты беспилотников и удары безэкипажных катеров, но и высадки десанта», — утверждают военкоры.

Вероятной целью атаки они называют западный берег Крыма, в частности — Тарханкут. Другие возможные объекты для нападения со стороны ВСУ — это Саки и Евпатория. Наконец, третий вариант — север Крыма в Черноморском.

Подобная атака должна посеять хаос и показать западным союзникам Киева, что ВСУ все еще сохраняют боевой потенциал, считают военкоры.

3 марта сообщалось, что Крым от беспилотников вооруженных сил Украины стала защищать новая система радиоэлектронной борьбы под названием «СуперРЭБ». Ее разработала группа инженеров компании «Русский купол».

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ перешли к тактике «выжженной земли».