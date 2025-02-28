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В Курской области уничтожили украинских диверсантов

РИА: в Курской области уничтожили четырех украинских диверсантов
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Курской области в окрестностях населенного пункта Никольский были уничтожены четыре диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен», — отметил он.

Состоявшая из шести человек разведгруппа относилась к 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, добавило агентство.

27 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области. Кроме того, за сутки ведения боевых действий было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа в Курской области, отметили в ведомстве.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее военблогер сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей.

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