Минобороны РФ сообщило о поражении военных объектов ВСУ

Российские войска поразили военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 158-ми районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также по скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников.

Утром 13 марта бойцы 9-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» рассказали о боях при освобождении Малой Локни в Курской области.

По словам бойца с позывным «Добрый», российские военные взяли в плен украинского военного, который рассказал им о бегстве командования и перебоях в подвозе продовольствия. Как поделился командир взвода с позывным «Ворон», ВС РФ заходили в Малую Локню с трех сторон, чего не ожидали ВСУ.

Минобороны РФ также сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 марта сбили 77 беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России, 25 из них пришлись на Калужскую область.

Украинский блогер раскрыл потери в элитных подразделениях ВСУ.