Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо этого, по данным ведомства, системы ПВО уничтожили 147 беспилотников самолетного типа.

Из этой же сводки следует, что российские войска поразили военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 158-ми районах. Как уточнили в министерстве, удары были нанесены по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Утром 13 марта Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь сбили 77 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. По данным ведомства, военные уничтожили 30 беспилотников над Брянской областью и 25 — над Калужской. По шесть дронов сбили над Курской и Воронежской областями, еще по пять — над Ростовской и Белгородской областями.

Ранее в США привели доказательства того, что СВО не закончится в случае прекращения огня.